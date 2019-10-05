"الجزيرة" تواصل رعاية الفكر المتطرف والإرهاب (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد مواصلة قناة "الجزيرة" للفكر المتطرف والإرهاب.



ويعد أبرز منظري الإرهاب في المنطقة، هو أبو محمد المقدسي، أحد الزعامات التكفيرية الذي استند تنظيم القاعدة لأطروحاته، وسجنته الأردن عدة مرات نظير أنشطته المشبوهة، ويرتبط بعلاقة مع حركة طالبان الإرهابية، وعلى علاقة وثيقة بـ "أبي مصعب الزرقاوي"، وصنفته مراكز تكفير أمريكية بأنه الشخص الأخطر في العالم، كما أن له مؤلفات تحريضية ضد السعودية.



أما بالنسبة لـ "غزو العراق"، ساهمت قناة "الجزيرة" القطرية في وصم أي مقاومة مشروعة أو حركة تحرير بمصطلح الإرهاب، ومن خلال حصر تغطية مشاهد المقاومة للمتطرفين، وتضخيم وجودهم، وإعطائهم الزخم الذي يهمش كل اعتداء.



فكانت في العراق على سبيل المثال الوسيلة الإعلامية الحصرية لنقل بيانات جماعات التكفير، ولعل هذا السبب الذي جعل "أبي مصعب الزرقاوي" أن يتخذها وسيلة لتمرير الرسائل، ومخاطبة الجمهور.



ولعبت "الجزيرة" القطرية دورًا كبيرًا خلال حرب العراق في تغييب عقول الشباب العربي عبر بث مقاطع فيديوهات مفبركة لبطولات وهمية لتنظيم القاعدة، والهدف كما هي العادة تشجيع الشباب العربي على القتال في حروب كافرة.