بعد حملة الشتائم.. عمرو أديب: "مبقاش فيه أخلاق فى الحرب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يعد هناك أخلاق في الحرب، وتحول الأمر لقذارة ليس لها حد، قذارة استباحت الأعراض والبيوت.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قلة أدب، وشتائم لا يمكن تخيلها، من ناس تدعي أنها متدينة أو مثقفة، من الواضح إن مبقاش فيه أخلاق".



وأردف: "أخشى ما أخشاه إن تطور الحرب دي يوصل إننا نلقى حاجات منحبش نشوفها، وهناك من يدفع لده، خليك راجل اتعامل معايا راجل لراجل".



وأشار إلى أنه طوال 15 يوم لم يقدم أحد من المهاجمين اقتراحًا، ولا يريدون إلا أن يهدوا البلد "ويجيبوها الأرض".



وتعرض الإعلامي عمرو أديب، في الأيام الأخيرة لحملة شتائم بدأها الإعلامي الساخر باسم يوسف، مطالبًا أديب بالاعتذار عن الفيديوهات التي بثها وتتضنم اعترافات أردنيين، وذلك بعدما تم ترحيلهم حيث اعتبر باسم ومن معه أن ترحيلهم دليل براءتهم.



ورد أديب على هذا الادعاء، موضحًا أن ترحيل المتهمين إجراء معتاد سبق أن حدث مع الإخواني محمد سلطان بعدما تنازل عن جنسيته المصرية وأصبح مواطنًا أمريكيًا فقط، وفعلته الكويت وليبيا عندما رحلت متهمينم مصريين إلى مصر.

