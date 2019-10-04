القضاء التونسي يصدر قراراً بمنع القروي من اي حوار تليفزيوني

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، قرارًا بمنع المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي إجراء أي حوار تليفزيوني.



انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وثيقة منشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية، تتعلق بتعاقد المرشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مع شركة ضغط سياسي "لوبيينج" كندية يديرها ضابط سابق في الموساد. وأثارت الوثيقة جدلا كبيرا في تونس خاصة، وأن الدعم الأجنبي يعد جريمة في القانون الانتخابي التونسي.



