إنجي وجدان: بأتعذب وأنا بأتفرج على نفسي

قالت الفنانة إنجي وجدان، إنها تنتقد نفسها كثيرًا عندما، تشاهد أعمالها الفنية، ودائمًا ما ترى أنه كان يجب تأدية المشهد بشكل آخر.



وأضافت إنجي، خلال لقاءها مع الفنان شريف منير، وابنته اسما في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "on e":"بأتعذب وأنا بأتفرج على نفسي، بأقول لنفسي إيه اللي بأعمله ده، مكنش فروض أعمل كده، بأنتقد نفسي كثير جدًا، ومبعرفش اتبسط بحاجة".



وأردفت:"فيه ناس بتبقى مبسوطة جدًا وهي بتتفرج على نفسها".



بينما كشف الفنان إسلام إبراهيم، أنه توقف عن لوم نفسه، وعندما يشاهد نفسه الآن، يقول:"الله عليا، ربنا يحميني".



