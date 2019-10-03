أمريكا وبريطانيا وأستراليا يطالبون فيسبوك بالوصول للمحادثات المشفرة

طلبت الولايات المتحدة بريطانيا وإستراليا، من مسؤولي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإعطاء السلطات الحكومية وسيلة لللإطلاع وقراءة الرسائل المشفرة التي يرسلها المستخدمون ما أدي إلى إشعال التوترات بين شركات التكنولوجيا والحكومات.



وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير مساء اليوم الخميس، أن المدعي العام الأمريكي ويليام بار ومسؤولون آخرون من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، يوجهون رسالة مفتوحة إلى المدير التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكربرج بهذا الشأن.



وجاء في نص الرسالة الثلاثية لفيسبوك "لا ينبغي على الشركات تصميم أنظمتها عن عمد لمنع أي شكل من أشكال الوصول إلى المحتوى، حتى لمنع التحقيق في أخطر الجرائم".



وأوضحت الوكالة أن هذه الرسالة الجماعية تمثل حلًا آخر في الجهود المستمرة لوزارة العدل الأمريكية لدفع شركات التكنولوجيا لتوفير إنفاذ القانون مع إمكانية الوصول إلى الأجهزة والتطبيقات المشفرة أثناء التحقيقات.



وأكدت الوكالة أن النائب العام الأمريكي سيقدم الطلب إلى موقع فيسبوك في رسالة مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي ووزير الداخلية البريطاني ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي.



ودافع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي عن الحاجة إلى تطبيق القانون لإيجاد حل بديل للأجهزة والاتصالات المشفرة، خاصة ضد شركة الهواتف "آبل"، لكن الأخيرة قاومت هذه الجهود وتوجهت إلى المحكمة بسبب طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن تسمح Apple لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن يعطل الإجراءات الأمنية التي تمنع محاولات تخمين رمز المرور الخاص بالهاتف.