محيي إسماعيل يطالب بعودة الدولة للإنتاج السينمائي.. فيديو

طالب الفنان محيي إسماعيل، بعودة الدولة للإنتاج السينمائي، مؤكدًا أنها الحل الوحيد لإنقاذ السينما بعد توقف القنوات الفضائية عن الإنتاج.



وقال خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لا بد من عمل "جمعية المستقلين المنتجين"، وتعطي بعض السينماءات عروض حصرية، متسائلًا ما هي قيمة إنتاج الدولة وعدم وجود دور حصرية.



وتساءل أين أيام الدولة عندما كانت تنتج سينما أيام سعد وهبة، وأنتجت أفلام لها قيمة غير عادية، فعودة الدولة لها دور كبير جدًا لأن السينما صناعة ثقيلة جدًا، كما طالب الأثرياء بالمشاركة في مهنة صناعة السينما.

