أمير أباظة يوضح الأزمة الحقيقة في الإنتاج السينمائي.. فيديو

أكد أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، أن تاريخ أزمة إنتاج السينما المصرية يعود إلى عام 97 في حكومة كمال الجنزوري.



وقال خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن الجنزوري، قصر الإنتاج على الشركات العملاقة فقط والتي يصل رأس مالها إلى 200 مليون، وأنها هي من تأخذ الامتيازات، والمقصود بها الإعفاء من الضرائب والجمارك وبذلك توقف كل المنتجين الصغار، وأدى ذلك لتوقف الفنان المنتج.



وأضاف: "بعد 10 سنوات توقف الإنتاج تمامًا، وتسببت في ذلك في ارتفاع الأجور بشكل مبالغ فيه، وعدم تغطية الإيرادات لتكلفة الفيلم".

