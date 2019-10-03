الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

"منها حبس الصحفيين".. جرائم أردوغان ضد شعبه مستمرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
جرائم عديدة ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد الشعب التركي، مستغلا الصلاحيات التي أوكلها له الدستور بعد التعديلات التي أجريت عليه العام الماضي، وكذلك حالة الطوارئ التي فرضها رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية، وخاصة بعدما ظهر مقطع فيديو قال خلاله بلهجة حادة إنه لا يوجد صحفيون في السجون التركية، التي تصنف عالميا على أنها أكبر سجن للصحفيين، واتهم أردوغان الصحفيين المسجونين بأنهم إما إرهابيون وأعضاء في تنظيم داعش، أو انقلابيون يعملون لصالح جماعة فتح الله جولن.

"الدستور" تنشر في المساحة التالية قائمة موجزة بأبرز الجرائم التي ارتكبها أردوغان في حق شعبه:

(1) تعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم.

(2) دعم ورعاية الإرهاب فى المنطقة، واحتضان جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا.

(3) وجود ما يزيد علي 75 ألف مُعتقل سياسي فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم فى تركيا فى إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.

(5) فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفي من وظائفهم الحكومية.

(6) وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

(7) مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

(8) تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب فى محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة فى التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.

(9) حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامى، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية.

(10) فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد.

(11) توفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها.

(12) رعاية أردوغان للإرهاب فى سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق.

(13) دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة فى ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسى واللوجيستى من أسلحة ومعدات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ يوم

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدورى أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

الموعد النهائى لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

فيتامين C يقلل من خطر الموت الناجم عن تعفن الدم

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

"النيابة": سفارات دول المتهمين الأجانب في التظاهر تعهدت بترحيلهم

السيسي يزور ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

المفتى: مصر تواجه حربا مستعرة

منوعات

أوروبا تهزم "فيسبوك" في معركة المواد غير القانونية

"ناسا" تكتشف أمرًا خطيرًا سيصدم العالم حول "المريخ"

ديلى ميل: العلماء يحددون موعد وكيفية نهاية العالم

"هايابوسا 2" ترسل روبوتًا صغيرًا لاستكشاف "ريوجو"

كشكول

الأزهر يطلق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال

"عمليات المعلمين" تتابع حالة معلمة الانتحار بقنا

كيف تتعاملوا مع الأبناء في مرحلة المراهقة؟.. التعليم توجه سؤالا لأولياء الأمور

مدرس بـ"تمريض المنيا" يخترع أداة جديدة للكشف المبكر لتصلب الشرايين

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

معلومات صادمة عن السمنة المفرطة للأطفال

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

تشديد الرقابة على مخابز الغربية

“الصحة”: تطعيمات تلاميذ المدارس مجانية بالكامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

صور.. مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى "كفافيات 2019"

تحت الطبع الرواية البرتغالية "العودة" بترجمة ميسرة صلاح الدين

جائزتها 15 ألفًا.. مسابقة لتصميم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب

يوميات أكتوبر بقلم المراسل الحربى جمال الغيطانى فى "كتاب اليوم"

صفحتنا ع الفيس بوك