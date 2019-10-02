سامح حسين يحتفل بعيد زواجه التاسع.. صورة

احتفل الفنان سامح حسين، بعيد زواجه التاسع، ونشر صورة له برفقة زوجته وسام حامد، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق سامح حسين، على الصورة قائلًا: "الحمد لله عيد جوازنا التاسع ويارب دايما مع بعض حياتى قبلك مش فاكرها ربنا يحفظك ويسعدك ياكل حياتي".



وقالت زوجته عبر صفحتها: "ياما نفسي أغير العالم علشان خاطرك أنت بس 9 سنين مع بعض ويا رب العمر كله".



الصورة حصدت على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لهم حياة زوجية سعيدة وتغزلوا في جمال زوجته.



يذكر أن سامح حسين، يستعد لتقديم جزء جديد من مسلسل "كابتن عزوز"، وهو أحد مسلسلات الاطفال التي حققت نسبة نجاح كبيرة.



وعرض له مؤخرًا مسرحية "المتفائل"، والتي قدمها مع الفنانة سهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وعزت زين، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، والمطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.



