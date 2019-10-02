تفاصيل عودة تابوت "نجم عنخ" إلى مصر (فيديو)

استعرض متحف الحضارة التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" بعد استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معركة قضائية تعاون فيها عدة أطراف وهم وزارتى الآثار والخارجية مع مكتب المدعي العام الأمريكي، لإعادة التمثال إلى مصر.



وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لوزارة الآثار، إن التابوت الذهبي المستعاد على شكل مومياء، يصل طوله إلى مترين، وتمت صناعته من الخشب والمعدن وطلاءه بصفائح من معدن الذهب.



ويعود التابوت إلى نحو ألفي عام في فترة حكم الأسرة البطلمية لمصر، ويتزين بزخارف دقيقة لمشاهد ونصوص باللغة الهيروغليفية.