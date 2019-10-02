بـ "لوك غريب".. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة جديدة لها على حسابها علي موقع "إنستجرام".



وظهرت أسما شريف منير، بجيبة قصيرة باللون الرمادى، وتي شيرت باللون البرتقالي، وارتدت شرابا طويلا باللون الرمادى، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود.



يذكر أن أسما منير تستكمل تقديم حلقات برنامجها "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان الكبير شريف منير.

