استغاثة من الفنان كريم حسن للرئيس: "رفضت أبيع بلدي بملايين.. وكل اللي عايزه شقة"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو للفنان الشاب كريم حسن، بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة، والذي يكشف فيه تفاصيل محاولات معتز مطر استغلاله لمهاجمة الدولة، وكيف تخلى الأجير محمد علي عنه ورفض مساعدته، وماذا يريد من الدولة؟.

وقال كريم حسن في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الفنان محمد علي تجاهله بشكل كامل عندما أرسل له لطلب المساعدة بعد إصابته بنزيف في المخ، واكتفى بإرسال لايك له على الماسنجر، مشيرا إلى أن معتز مطر أرسل له أموال، وعرض عليه مساعدته، مقابل استغلال حالته في الإعلام قائلا: "أنا رفضت مش أنا اللي أبيع بلدي".

وتابع "أنا عملت العملية بفلوس فنان مصري كل الناس بتحبه، والحمد لله مصر بخير"، مضيفا: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا مصاريف علاجي 6000 جنيه في الشهر وقاعد في شقة إيجار جديد بدفع 1000 جنيه شهريا، أنا رفضت أبيع بلدي بملايين، فأتمنى أن يجي لي شقة أسكن فيها، علشان مابقاش ينفع اشتغل، وأنا عندي 3 أطفال".