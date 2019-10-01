فيديو.. محمود نفادي: جلسة اليوم بالبرلمان كانت قوية وشهدت انتقادات للحكومة

قال الكاتب الصحفي محمود نفادي، كبير المحررين البرلمانيين، إنه كان يغطي أخبار البرلمان منذ 40 عاما، وعاصر الكثير من القضايا والملفات، والشخصيات بداخله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن جلسة البرلمان اليوم كانت قوية وصاخبة، وحملت الكثير من الآراء والقضايا، مشيرا إلى أن جلسة اليوم شهدت الكثير من الانتقادات للحكومة والمحافظين على استجابتهم لمطالب النواب، موضحًا أن أداء أعضاء البرلمان اليوم كان مختلفا عن الجلسات السابقة.

وأكد نفادي، أن مجلس النواب لم يمارس أي رقابة على الحكومة منذ بدايته حتى الآن باستثناء قضية القمح، منوها أن مجلس النواب الحالي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمانات لم يناقش أي استجواب حتى الآن.