"التأمين الشامل": تسجيل بيانات مواطني 5 محافظات لضمهم للمنظومة

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم اليوم تسجيل بيانات المواطنين لضمهم لمنظومة التأمين الشامل في خمس محافظات جدد وهي السويس والإسماعيلية والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تطبيق منظومة طب الأسرة يبدأ بفتح المف العائلي لكل أسرة وإجراء عملية الفحص الطبي الشامل لكل الأسرة وتسجيل التاريخ المرضي لهم".



وتابع: "التجربة في محافظة بورسعيد كان فيها دروس مستفادة وأهمها تأهيل البنية التحتية لهذه المحافظة حيث تكون على قدر عالي من الكفاءة وفقا للمعايير القياسية العالمية وفي الوقت نفسه لا نحرم الأسرة من خدمات طب الأسرة التي تمثل 70% من الخدمات التي يحتاجها المواطن".



واستطرد: "نبدأ في كل محافظة بالتوازي مع مرحلة التخطيط الصحي، بحصر الإمكانيات الصحية والطبية وعدد المنشأت الطبية داخل المحافظة وفقًا للخريطة المرضية واستعنا بمبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة وأيضًا مركز معلومات وزارة الصحة وقاعدة البيانات الموجودة في هيئة التأمين الصحي".



