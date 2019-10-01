20% من سكان العالم سيكونوا من المسنين بحلول 2050

كشف تقرير بثته فضائية "الغد"، أن هناك أكثر من 700 مليون شخص حول العالم فوق سن الـ 60 معظمهم في قارة آسيا صاحبة أكبر عدد من كبار السن.



وأوضح التقرير أن منظمة الأمم المتحدة، توقعت في تقريرها أن يصل تعداد المسنين إلى 1.4 مليار نسمة فى عام 2030، وبحلول عام 2050 سيصبح 20% من سكان العالم من كبار السن.



وأشار التقرير إلى أن دولة اليابان صاحبة النصيب الأكبر من حيث عدد المسنين حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث أن هناك 21% من سكان اليابان فوق سن الـ60، مضيفًا أن عام 2018 هو أول عام يشهد زيادة عدد المسنين فوق الـ65 على عدد الأطفال دون الـ5.



وأضاف تقرير الغد أن أكثر من 27 مليون نسمة من سكان الدول العربية فوق الـ 60، مؤكدًا أن خمس سكان الدول العربية سيصبحون مسنين بحلول عام 2050.



ومن خلال شعاره لهذا العام "رحلة نحو المساواة بين الأعمار"، يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بأوجه عدم المساواة خلال سن الشيخوخة، وكيف تعكس مجموع المساوئ المتراكمة طوال مراحل الحياة والمخاطر الحاصلة عبر الأجيال، ومن هنا تدعو هذه الحملة "إلى عدم ترك كبار السن جانبا".