أسامة سرايا: العمر الافتراضي لسد النهضة لن يتجاوز 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن العمر الافتراضي لسد النهضة لن يتجاوز 10 سنوات، موضحا أن هذا السد سينهار لا محالة من ذلك بسبب طبيعة تدفق المياه نحوه.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه على يقين بأن مصر ستنتصر في ملف المياه وسد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لها حقوق تاريخية في مياه النيل، ودول أفريقيا على قناعة كاملة بهذه الحقوق المصرية.

واستكمل أن إثيوبيا عندما ذهبت لبناء هذا السد ذهبت في طريق خاطئ، لأنها تبني سد ضد الجغرافيا وطبيعة الموقع.