عائلة شيراك ترفض حضور "لوبان" حفل تأبين الرئيس الراحل

أفاد مراسل قناة الغد في باريس أحمد كيلاني، أن أسرة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، أبدت عدم رغبتها في حضور ماري لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مراسم تشييع جثمان وتأبين شيراك، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كانت له مواقف مناهضة لليمين المتطرف.



وتابع مراسل الغد، أن مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسي الراحل شيراك، بدأت اليوم بعد أن ألقى آلاف الفرنسيين نظرة الوداع على النعش بالأمس، والتي بدأت بتكريم عسكري بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة حدادًا، وجاب بعدها النعش شوارع العاصمة الفرنسية باريس حتى وصل إلى كنيسة سان سولبيس التي ستشهد إقامة القداس الديني لتأبين شيراك.



وأوضح كيلاني، أن مراسم التأبين تجرى وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط الكنيسة، نظرًا للحضور الدولي الكبير الذي يرافق إقامة هذا القداس، ومن أبرز المشاركين رؤساء روسيا وإيطاليا، ورؤساء حكومات المجر وبلجيكا ولبنان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الدولة الفرنسيين.



