الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عائلة شيراك ترفض حضور "لوبان" حفل تأبين الرئيس الراحل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:53 م
جاك شيراك
جاك شيراك
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أفاد مراسل قناة الغد في باريس أحمد كيلاني، أن أسرة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، أبدت عدم رغبتها في حضور ماري لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مراسم تشييع جثمان وتأبين شيراك، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كانت له مواقف مناهضة لليمين المتطرف.

وتابع مراسل الغد، أن مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسي الراحل شيراك، بدأت اليوم بعد أن ألقى آلاف الفرنسيين نظرة الوداع على النعش بالأمس، والتي بدأت بتكريم عسكري بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة حدادًا، وجاب بعدها النعش شوارع العاصمة الفرنسية باريس حتى وصل إلى كنيسة سان سولبيس التي ستشهد إقامة القداس الديني لتأبين شيراك.

وأوضح كيلاني، أن مراسم التأبين تجرى وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط الكنيسة، نظرًا للحضور الدولي الكبير الذي يرافق إقامة هذا القداس، ومن أبرز المشاركين رؤساء روسيا وإيطاليا، ورؤساء حكومات المجر وبلجيكا ولبنان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الدولة الفرنسيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة الفرنسية تنظم تكريما شعبيا لجاك شيراك في باريس الأحد

30 رئيس دولة وحكومة أعلنوا مشاركتهم في مراسم تكريم شيراك

شاهد.. الفرنسيون يُلقون نظرة الوداع على الرئيس الراحل جاك شيراك

الحريري يتوجه إلى باريس للمشاركة في مراسم تأبين جاك شيراك

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

نهاية "الديكتاتور" قريبة.. 3 مرشحين يهددون عرش أردوغان

منذ حوالي 4 ساعات

عامر: انتظروا الدولار عند 15.8 جنيه قريبًا.. وانخفاضات متوقعة للسلع المستوردة

منذ يوم

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

شاهد.. لحظة ضبط موظفين بـ«رشوة» في القاهرة

أيام زمان

علاء ولي الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في "الناظر صلاح الدين".. تعرف على القصة

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

الصحة

باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

الرئيس نيوز

إثيوبيا: مقترح مصر بشأن سد النهضة "مضحك" وينتهك سيادتنا

"البوليس الحربي المصري".. قصة المفترق الذي اُستشهد عنده محمد الدرة

البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض لقطات نادرة من جنازة عبد الناصر

منوعات

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

كشكول

جامعة أسوان: إعفاء أبناء شهداء ومصابى العمليات العسكرية من المصروفات الدراسية

جامعة الوادى الجديد: الكشف الطبى على طلاب المرحلة الثلاثة والتخلفات.. غدًا

"الجمال والذكير" يفتتحان عنابر صحية مكيفة لعلاج المساجين بمستشفيات أسيوط الجامعية

جامعة المستقبل تحتفل بتخريج دفعتها العاشرة بمركز المنارة

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

“الرى” تزيل التعديات على نيل دمياط

204 ألف عملية جراحية فى العيون ضمن مبادرة “النور من حقك”

5 خدمات حكومية أحصل عليها من البيت

“شاكر” يبحث مع سفير النرويج سبل التعان فى مجال الكهرباء

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

ياسر صادق يثمن مجهودات الدولة المصرية لاكتمال القوة الإفريقية

"الدستور" تحاور ابن الكاتب الراحل فهمي حسين

قريبًا.. صدور النسخة العربية لدراسات "هرمس العربي"

عميد الإعلام بأوتانوما تشارك بمؤتمر الثقافة بالأكاديمية العربية

صفحتنا ع الفيس بوك