تسمم جماعي لأسرة في الشرقية بسبب "أكلة فسيخ"

استقبل مستشفى الزقازيق العام 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بأعراض تسمم، إثر تناولهم "فسيخ" فاسدا.



من جانبه، توجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مستشفى الزقازيق العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية، رفقة الدكتور أحمد عمر أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق، المشرف على قسم السموم بالمستشفى، ورؤساء أقسام العناية المركزة للباطنة، وعناية الأطفال وقسم السموم، والقسم الداخلي، ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.



وتبين أن ما حدث كان نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة، ووجّه وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفى، بعمل اللازم للحالات المصابة، حتى التماثل للشفاء، كما وجّه بأخذ عينات من المرضى لتحليلها.