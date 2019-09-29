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أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل اليوم الأخير في حياة علاء ولي الدين (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:07 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان أشرف عبدالباقي، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل الفنان علاء ولي الدين، وأخر مكالمة جمعت بينهما.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع عبر فضائية "النهار": "قبل وفاة علاء ولي الدين بيوم واحد كان راجع من البرازيل واتفقنا على أن نلتقي في اليوم الثاني في المسرح وكان ذلك يوم 11 فبراير 2003".

وأضاف: "علاء ولي الدين لم يكن صاحبنا فقط، ولكن كان مؤثرًا في كل جيلنا"، وأكد أن يوم وفاته كانت المستشفى كل اللي كانوا موجودين من أطباء وممرضين، وكلهم كانوا عايشين الحالة مثلنا ومنهم اللي انهار واللي بكى مثلنا".

وتابع: "يوم مادخلت المجال تعرفت على علاء وأصبحنا أصدقاء من اليوم الثاني، والعلاقة كانت قوية بيننا وليست علاقة اصدقاء فقط".

وأكد أن علاء ولي الدين، كان لديه الشعور بالوفاة المبكرة ووالدته أيضًا لأنه أصيب بالسكر في سن صغيرة وكان يرفض نصائح الأطباء حول الطعام، وكذلك أصيب بالضغط، وغيرها، موضحًا أنه ذات فترة اتبع نظام غذائي من أحد مطاعم الطعام الخاصة بمرضى السكر، ولكنه كان غير مقتنع بها هو ووالدته التي كانت تقوم بوضع أصابع الكفته له بين الوجبة.

وكشف سر حب الناس له، قائلًا: "ما بداخله كان طيب جدًا ويصل للناس، وقالها الفنان الراحل محمود المليجي قال: طالكاميرا بتجيب اللي جوه الإنسان"، ولذلك تجد أننا كنا نحب محمود المليجي وعادل أدهم رغم أدوار الشر اللذان اشتهرا بها.

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