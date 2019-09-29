فرج عامر يطالب بتعديل "الأحوال الشخصية"

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى خاصة المادة التي تنظم عملية الحضانة للأولاد بعد انفصال الأب عن زوجته.



وأبدى "عامر"، فى بيان له اليوم، استياءه الشديد من التصرف الغير آدمي بالمرة من قبل جدة الطفلة، والتى توفيت فى إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية نتيجة تعذيب جدتها لها.



وتساءل "عامر" أين الرحمة من قلب جدة الطفلة التى عذبتها حتى الموت، خاصة وأنها كانت ابنة لأب وأم كفيفين تم الانفصال بينهما وتزوجت الأم من شخص آخر، وطبقًا لقانون الأحوال الشخصية انتقلت الحضانة للجدة من الأم، مضيفًا أن الجدة عذبت الطفلة بشكل غير آدمي حتي توفيت.



وشدد على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، متسائلًا: "لحد امتى هنسيب أطفالنا ضحية لهذا القانون والذي يذهب ضحيته الأطفال مثلما حدث مع الطفلة جنى".