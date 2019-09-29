بشرى عن بكاء هند صبري في مهرجان الجونة: "من أكثر اللحظات المؤثرة"

شاركت الفنانة بشرى جمهورها، بمقطع فيديو لبكاء وانهيار النجمة التونسية هند صبري، لحظة فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي بحفل ختام الدورة الثالثة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع " إنستجرام".وعلقت بشرى على الفيديو قائلة: "من أكثر اللحظات المؤثرة في ختام مهرجان الجونة...مبروك يا هند...انت شخص جاد ومشرف ومجتهد ونجمة مختلفة".ومنحت لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة للفنانة التونسية هند صبري، عن فيلم "حلم نورا"، وقدم لها الجائزة الفنان أحمد داوود.