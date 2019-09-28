الباز يكشف معلومات جديدة عن كيفية إحباط المظاهرات المناهضة للدولة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، معلومات جديدة عن كيفية إحباط المظاهرات المناهضة للدولة.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الدولة المصرية بأجهزتها المعلوماتية خلال هذا الأسبوع كسرت يد من يخطط لقيادة مظاهرات على الأرض"، موضحًا أن المسألة لم تكن مجرد دعاية إعلامية.



أضاف: "مكنش فيه مقاول تافه بيقول للمصريين انزلوا، ولا قنوات تأخذ فيديوهات وتذيعها، ولا إعلاميين إخوان بينشروا، كان فيه مجموعات تنظم لخروج المظاهرات في الشوارع والميادين، وتم تقييد أياديهم والقبض عليهم، لأنهم كانوا يوجهوا المظاهرات، التي ظهر فيها بعض التنظيم في جمعة 20 سبتمبر".



وأردف: "تم شل المخطط، لم تكن المسألة لعبة على الشاشات فقط، لكنه نظم مجموعات ودفع أموالًا لدفع الناس للشوارع".



