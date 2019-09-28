منير أديب: تنظيم الإخوان يمر بمرحلة شيخوخة وأوشك أن ينتهي

قال منير أديب، باحث في شئون الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، إنه توقع فشل حركة الإخوان في إشعال فتيل الثورة من جديد، مؤكدًا أن من يراقب الأحداث السياسية في مصر عن قرب توقع أن تفشل الإخوان والجماعات الإرهابية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "ONE": "قراءة لواقع كل التنظيمات المتطرفة خلال العقد الأخير تستطيع أن تتوقع أنها ستنتهي على مستوى الفكرة والتنظيم، واعتقد أن حالة من الشيخوخة يمر بها التنظيم".



وتابع: "تنظيم الإخوان الذي نشأ في ربيع عام 1928 قارب عمره المائة عام، والتنظيم كاد أن ينتهي تمامًا وأرى أن نهاية الفكرة هي الأهم لأن بها نهاية التنظيم".



وأشار إلى أن هذا التنظيم كان قادرًا على جذب عشرات ومئات وربما الآلاف من الشباب، لأسباب قد تتعلق بضعف في المؤسسة الدينية أو الثقافية أو لأخرى سياسية، وفي عهود أخرى كان يتاح لهم الحركة والنشاط وتجذر في المجتمع المصري.



وأكد أن هذا التنظيم لم ينكسر أمام المجتمع المصري فقط، ولكنه انكسر أمام أتباعه وأعضائه، وهناك بعض القرارات التي اتُخذت داخل التنظيم تؤكد أنه تنظيم قمعي وعشرات الشباب انصرفوا عنه.



