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فتح الله كولن: "السيسي رجل صالح يخاف الله"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:13 م
فتح الله كولن
فتح الله كولن
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الداعية التركي محمد فتح الله كولن، أخبره بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صالح يخاف الله ويعمل لصالح شعبه، بينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يملك كما من الحقد والحسد يكفي لتسميم الأجواء.

وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"كولن رفع يده، ودعا لمصر، وقال سيفتح عليه وعلى المصريين".

وأردف الديهي:"لقد رأيت أردوغان عاريًا، فهذا الرجل (فتح الله كولن) يعرف تاريخه وحاضره، وكشف لي أن أردوغان لم يكمل تعليمه، وليس من دماء تركية أصلية، وأنه يتلاعب بالقرآن، والألفاظ القرآنية والأحاديث النبوية للوصول لقلوب من لا يفقهون شيئًا في الدين، لهذا استشعر بخطر على تركيا، بسبب ما يقوم به أردوغان بالتفرقة بين الأتراك، الأكراد، والقوميات الموجودة في تركيا".

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