الباز: المصريون أفشلوا دعوات التظاهر وربحوا جولة بمعركة الإرهاب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الشعب المصري يخوض معركتين رئيسيتين وهما معركته مع الإرهاب، ومعركة البناء، ولكي ينجح في هاتين المعركتين يجب أن ينجح في معركة الوعي قبلهما.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض يزعم أن الجماعة الإرهابية تخوض حربًا ضد الجيش والشرطة، ولكن في الحقيقة الجماعة الإرهابية تستهدف الشعب الذي خرج ضدهم في ثورة، والذي فوض الجيش لمحاربة الإرهاب.

وواصل أن الشعب المصري استطاع أن يربح جولة في حربه مع الجماعة الإرهابية بعد إفشاله لدعوات التظاهر بالأمس، ولكن الحرب لم تنته، والجماعة الإرهابية انتهت لديها "نمرة المقاول الأجير"، وستبحث عن أشخاص آخرين ستدفع بهم للتحريض على الدولة.