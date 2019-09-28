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"الإفتاء" توجه رسالة إلى الشهداء: "مصر محفوظة بدمائكم الزكية"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو، من الرسوم المتحركة، تحت عنوان: "رسالة إلى الشهداء - مصر محفوظة بدمائكم الزكية".

وقالت دار الإفتاء خلال الفيديو: "إلى كل شهيد يا من أصبحتم فى زمرة الشهداء.. سادتى الشهداء تضحياتكم لن تذهب سدى، بل سنسمو بها إلى أقصى مدى ستظل مصر محفوظة كريمة آمنة محصنة بدمائكم المقدسة محفوظة بأرواحكم الطاهرة".

وتابعت دار الإفتاء: "مصر التي ذكرها الله مرات في القرآن وأوصى بها وبأهلها النبي العدنان.. فإلى جنة الخلد يا جند الرحمن يا أشجع الفرسان يا عرسان الجنان.. عيوننا تذرف دمًا عليكم وقلوبنا يعتصرها الألم لفراقكم وأرواحنا يحدوها الشوق لمعانقة أرواحكم".

واختتمت دار الإفتاء:"عزاؤنا أنكم أنتم الأحياء فرحين بما أتاكم الله من فضله وتستبشرون بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم ألا خفوا عليهم ولا هم يحزنون فهنيئًا لكم ما عند الرحمن وإلى لقاء فى فردوس الجنان".

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