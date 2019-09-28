بدء اجتماعات قوى نداء السودان برعاية مصرية

افتتحت قوى نداء السودان اجتماعها في العين السخنة، اليوم السبت، بين مجموعة من فصائل الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية.



ويشهد الاجتماع مشاركة أبرز الحركات هناك، ومنها الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وحركتي تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وقوى نداء السودان.



وقالت الجبهة الثورية إن اجتماعات القاهرة ستناقش الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية، معربة عن تفاؤلها بالخروج بنتائج إيجابية في توحيد الرؤى التفاوضية.



ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن "التوم هجو"، القيادي بالجبهة الثورية قوله: "سيعقد اجتماع لنداء السودان نهاية سبتمبر الجاري عقب اجتماعات الجبهة بالقاهرة".