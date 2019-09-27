يوسف الحسيني يتحدى "الجزيرة": لو شرفاء اعرضوا هذه الصورة

تحدى الإعلامي يوسف الحسيني، قناة "الجزيرة" القطرية، بعرض صوؤة إحصاء صندوق النقد الدولي عن تزايد متوسط دخل الفرد من عام 2017 لعام 2019، وتوقعات استمرار تزايد متوسط الدخل حتى 2023.



وقال "الحسيني"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز":"يا جزيرة طلعوه على الشاشة عندكم، لو محترمة ومهنية وشرفاء يطلعوا الإحصاء على الشاشة ويناقشوها، ويقولوا لنا متوسط دخل الفرد بيزيد لأن الاقتصاد منهار؟".



ويوضح الإحصاء أن متوسط دخل الفرد يقدر بـ 2495 دولار سنويا في 2017، وزاد لـ2648.5 في 2019، ومن المتوقع أن يصل لـ 2840 دولار في 2021، وفي 2023 يرتفع لـ 3049 دولار.