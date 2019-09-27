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الثقافة

كاتب أردني: أي حراك تدعمه الجزيرة مشبوه وعفن ومشبوه

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:33 م
زيد عمر النابلسي
زيد عمر النابلسي
نضال ممدوح
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تعقيبا على فبركات قناة الجزيرة وأكاذيبها٬ قال المفكر والباحث الأردني، زيد عمر النابلسي٬ من خلال حسابه الرسمي علي الفيس بوك:" الكلمتين دول حطوهم حلق في ودانكم يا مصريين: أي حراك سياسي مهما كان نوعه تدعمه محطة "الصيدة التي أفلتت" هو حتمًا وبالضرورة اليقينية حراك عفن ومشبوه ومفضوح وملوّث، فلا يمكن أن يأتي من زريبة الخنازير سوى القذارة والروائح النتنة.

فقد فتحت قبل قليل على قناة الجزيرة على موقع يوتيوب لأطمئن على أم الدنيا - لأن جهاز الاستقبال في منزلي لا يلتقط قناة السفالة والخيانة وتدمير الأوطان - ويا لخيبة ما شاهدت.أربع لقطات بائسة لا يوجد غيرها لبضعة متظاهرين في حواري خلفية ضيقة مع حنطور يجره حمار تحت جسرٍ ما، يتم تكرارها على مدار الساعة دون توقف، مصحوبة طبعًا بتعليقات وأسئلة غبية مع شخصيات مأجورة لا تختلف عن ذلك الحمار وهي تتقيأ عبارات الحقد الإخونجي والكذب الموتور.

ذكرتني هذه المشاهد المفبركة بما كانت تبثه الجزيرة وشقيقتها قناة أورينت أيام ثورة قطع الرؤوس الملعونة في سوريا في نفس الزقاق الخلفية للقرى النائية. فقد كانت الكاميرا تهتز أيضًا في كل مكان لكي لا يرى المشاهد شيئًا ويعتقد أن هنالك حشودا ومطاردة وإثارة وتشويق في أسلوب خداعي رخيص، مع أنه لا يوجد عسكري واحد يضايق المتظاهرين لكي يبرر كل تلك الجلبة، فكل طفل اليوم يملك كاميرا عالية الجودة على هاتفه بإمكانها التقاط فيديوهات أوضح من الشمس، ولا داعي لكل هذا الاهتزاز والدجل والتمثيل السينمائي الركيك الذي ما عاد ينطلي على أحد.

مئة مليون مصري على الأرض في 27 محافظة، وكل ما لدى قناة الإرهاب والعمالة هو أربع لقطات تافهة تجسد واقع الهزيمة والفشل الذي يعيشه أيتام حسن البنا وسيد قطب!! جاتكم ستين نيلة تنيّلكم على الخيبة اللي إنتو فيها!!.

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