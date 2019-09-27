تعرف على البرامج التعليمية الجديدة فى قطاع السياحة

أعلنت وزارة السياحة أن البرامج التعليمية الجديدة تعتمد على نظام التعليم المهني الموحد في مصر والمبني على الجدارات، حيث تم تناول التخصصات التالية؛ برنامج إعداد وتجهيز الطعام "مهنة الطاهى" – برنامج خدمة الأغذية والمشروبات "مهنة المضيف" – برنامج الإشراف الداخلى فى الضيافة "مهنة مشرف الغرف" وبرنامج الباريستاـ البارتيندر، كما تم تطوير البرامج بناء على احتياجات أصحاب سوق العمل واعتمادًا على أفضل الممارسات عالميًا بما يتناسب مع قطاع السياحة في مصر.



وخلال مرحلة التنفيذ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حدد برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر "TVET Egypt" الحاجة إلى توسيع نطاق برامج التدريب السياحي لتشمل المزيد من المهن في قطاع السياحة على مختلف المستويات.



في الوقت ذاته، أصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون مع المدارس والصناعة لضمان استدامة المعايير والاستراتيجيات المحدثة، وبالتالي تم التعاون والتواصل مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والقطاع الخاص لتأكيد المهن المنتقاة وإضافة الأولويات وتحديد احتياجات سوق العمل، كما تم عقد ورش عمل بين أصحاب المصلحة السابق ذكرها والخبراء للاتفاق على البرامج التعليمية الموحدة قبل الاعتماد النهائي إيمانًا بأن التنمية المهنية لطلاب القطاع السياحي أمر حيوي لاستدامة قطاع السياحة فى مصر.



وأضافت الوزارة أنه استنادًا إلى مجموعة من البرامج السياحية المعدة جيدًا والمتقدمة (4 برامج) والتي تضم خمسة وأربعين وحدة من الجدارات، وسيتم التركيز خلال هذه الفعالية على وحدات الجدارات للسنة الدراسية الأولى، حيث سيتم التدريب على طرق مختلفة للجمع بين المحتوى والأساليب لتقديم البرامج المهنية القائمة على الجدارات للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين من 15 مدرسة للسياحة في جميع أنحاء مصر من أجل مطابقة أسلوب التعلم باحتياجات سوق العمل وتعظيم التأثير.



وأكد الخبراء الأوروبيون المساهمون فى عملية تطوير البرامج التعليمية، أن الشيء المميز في هذا الحدث هو أنه عملي وواقعي وقابل للتنفيذ ليس فقط من خلال نظرية التعلم القائم على الجدارات بل وأيضًا الأدوات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها بشكل أمثل والتي توجّه المشاركين بطرق متنوعة لتنفيذ التعلم والتقييم القائم على الجدارات بشكل فوري في مدارسهم.



وتشتمل فعالية اليوم للمعلمين والمديرين والمشرفين بالمدارس الفنية مبادئ التعليم القائم على الجدارات، وعملية وضع خطط الدروس بناءً على المنهجية المعتمدة مع التركيز على أهمية ربط التعليم السياحي بالصناعة، بالإضافة إلى تعزيز عملية التقييم وإجراءاته لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع.



جدير بالذكر أن برنامج "TVET Egypt" قد قام بتقديم عدة برامج خاصة بالتنمية المهنية لمعلمى ومشرفى المدارس الفنية الفندقية والخاصة بكيفية تطوير المناهج وطرق التدريب التربوية والمهنية وتدريب المدربين والمعتمدة من "City and Guilds"، بالإضافة إلى تنفيذ دورات توعوية عملية للمديرين والمدرسين ومطورى المناهج فى أحد الفنادق العالمية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم تدريب مديري المدارس والمشرفين على "الإدارة الفعالة لمؤسسات التعليم الفنى والإدارة الحديثة" والمعتمدة من "Cambridge"

من المتوقع أن يخلق حدث إطلاق البرامج السياحية تغييرا وتحسنا كبيرين في تطوير وتغيير التعليم الفنى السياحي وكذلك تزويد قطاع السياحة بموظفين مؤهلين ومحترفين لتلبية احتياجات سوق العمل.