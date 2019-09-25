مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها عليكم:-
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
ريال مايوركا Vs أتلتيكو مدريد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ليجانيس Vs أتلتيك بلباو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3
فالنسيا Vs خيتافى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد Vs أوساسونا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
روما Vs أتلانتا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا Vs سامبدوريا 9:00
إنتر ميلان Vs لاتسيو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 4
نابولى Vs كاليارى 9:00
بارما Vs ساسولو 9:00
جنوى Vs بولونيا 9:00
سبال Vs ليتشى 9:00
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
مونبيلييه Vs نيم أولمبيك 7:00
نانت Vs رين 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6
سانت ايتيان Vs ميتز 7:00
تولوز Vs أنجيه 7:00
ستاد بريست Vs ليون 7:00
ليل Vs ستراسبورج 7:00
اميان Vs بوردو 7:00
باريس سان جيرمان Vs ستاد ريمس 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
ميلتون كينز دونز Vs ليفربول 8:45
برايتون Vs أستون فيلا 8:45
تشيلسى Vs جرمسبى 8:45
مانشستر يونايتد Vs روشديل 9:00
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
ريال مايوركا Vs أتلتيكو مدريد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ليجانيس Vs أتلتيك بلباو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3
فالنسيا Vs خيتافى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد Vs أوساسونا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
روما Vs أتلانتا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا Vs سامبدوريا 9:00
إنتر ميلان Vs لاتسيو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 4
نابولى Vs كاليارى 9:00
بارما Vs ساسولو 9:00
جنوى Vs بولونيا 9:00
سبال Vs ليتشى 9:00
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
مونبيلييه Vs نيم أولمبيك 7:00
نانت Vs رين 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6
سانت ايتيان Vs ميتز 7:00
تولوز Vs أنجيه 7:00
ستاد بريست Vs ليون 7:00
ليل Vs ستراسبورج 7:00
اميان Vs بوردو 7:00
باريس سان جيرمان Vs ستاد ريمس 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
ميلتون كينز دونز Vs ليفربول 8:45
برايتون Vs أستون فيلا 8:45
تشيلسى Vs جرمسبى 8:45
مانشستر يونايتد Vs روشديل 9:00