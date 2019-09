مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها عليكم:-





مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة





ريال مايوركا Vs أتلتيكو مدريد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3



ليجانيس Vs أتلتيك بلباو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3



فالنسيا Vs خيتافى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 3



ريال مدريد Vs أوساسونا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3





مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة

روما Vs أتلانتا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4



فيورنتينا Vs سامبدوريا 9:00



إنتر ميلان Vs لاتسيو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 4



نابولى Vs كاليارى 9:00



بارما Vs ساسولو 9:00



جنوى Vs بولونيا 9:00



سبال Vs ليتشى 9:00





مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة



مونبيلييه Vs نيم أولمبيك 7:00



نانت Vs رين 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6



سانت ايتيان Vs ميتز 7:00



تولوز Vs أنجيه 7:00



ستاد بريست Vs ليون 7:00



ليل Vs ستراسبورج 7:00



اميان Vs بوردو 7:00



باريس سان جيرمان Vs ستاد ريمس 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6





مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

ميلتون كينز دونز Vs ليفربول 8:45



برايتون Vs أستون فيلا 8:45



تشيلسى Vs جرمسبى 8:45



مانشستر يونايتد Vs روشديل 9:00