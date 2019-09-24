كورال أطفال أوبرا الإسكندرية يقدم أوبريت الليلة الكبيرة

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال منها "يا حضرة العمدة، ميدو، يوم إجازتنا، أحسن ناس، دنجى دنجى، نهر خالد، بمشاركة الأطفال جويرية حمدى، فيروز أيمن، ديما محمد، جنى، شهد ياسر، ملك مجدى، لمار، نادين نشأت، حنين شاهين".



كما قدم كورال الأوبرا أوبريت الليلة الكبيرة، من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، تدريب الفنانون أيمن مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، مي الجبيلي.



تجدر الإشارة إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٩، قدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها الدندورمة، الليلة الكبيرة، والعقلاء، وتتميز حفلاته بالإقبال الجماهيري الشديد من الأطفال والكبار.