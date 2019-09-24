الباز: أي أحداث فوضى تصب في صالح الأطراف المعادية لمصر (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال كلمته بالامم المتحدة عن الإرهاب وطرق مواجهته، وضرورة توقف الإعلان عن دعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تعاني من مشكلة عدم وجود تعريف واحد وثابت للإرهاب، لافتا إلى أن العالم يجب أن يضع تعريفًا لمعنى الإرهاب.

وعن أزمة سد النهضة، أشار "الباز"، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على أن مصر لا تزال تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، وطالب المجتمع الدولة بأن يقوم بدولة لحل الأزمة مع أثيوبيا.

وتابع: "مصر لديها ملفات أهم من الأمور الصغيرة التي يستخدمها البعض للتحريض ضد البلد.. تركيا تتحرش بمصر عشان الغاز، والجنوب فيه مشكلة سد النهضة، والغرب وحدودنا مع ليبيا فيها مشاكل، عشان كدة أي فوضى هتحصل هتصب في صالح الأطراف المعادية لمصر".