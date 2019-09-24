شيرين عبدالوهاب تعلق على نجاح حفلها في السعودية

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة شكر خاصة لمنظمي الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، والذي شاركت في إحيائه أمس الاثنين.



وقالت في رسالة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "شرف كبير ليا إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية".



وأضاف: "شرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة.. يا رب دايمًا من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية".



وكانت شيرين عبدالوهاب، قد عادت لإحياء الحفلات الفنية بعد غياب طويل، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.