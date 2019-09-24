تأجيل تجديد حبس 29 متهمًا بقضية "الصفافير"

أجلت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، نظر تجديد حبس 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الصفافير"، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل؛ لحضور المتهمين من محبسهم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، الدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وأفادت بأنه قد ورد إليها خطاب من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في هذه القضية تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية في أحد أنشطة تلك الجماعة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.