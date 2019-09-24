مدبولي يستمع لشرح حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، خلال جولته بمحافظة بني سويف اليوم، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية.



وتفقد رئيس الوزراء مكونات المشروع، حيث أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المحطة تضم مبنى الفلاتر المُكون من 7 فلاتر بالإضافة إلى غرفة كهرباء، و4 طلمبات، والمحطة تم تحويلها من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية 62.500 متر مكعب يوم، بهدف رفع كفاءتها، من خلال جهود الهيئة العربية للتصنيع، حيثُ تخدم المحطة مركز ومدينة بني سويف بتعداد يبلغ 750 ألف نسمة.



وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بقيمة تقديرية تصل لنحو 97 مليون جنيه، ويتم تمويله من الخطة الاستثمارية للدولة، وقد بدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018، وتم الإنتهاء منه ويعمل بكامل طاقته حاليًا.



وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ حاليا عددا من مشروعات الصرف الصحى (معالجة ثلاثية)، بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية، فى إطار جهود الدولة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.