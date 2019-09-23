أبراموف مديرًا فنيًا لمنتخب أوزبكستان بعد إقالة كوبر

أعلن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم تعيين فاديم أبراموف مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي تمت إقالته اليوم الإثنين.



وأعلن الاتحاد الأوزبكي- في بيان على موقعه الرسمي اليوم- أن كوبر ترك منصبه في المنتخب الأول قبل أن يتم تعيين أبراموف خلفًا له.



وعين منتخب أوزبكستان كوبر في أغسطس عام 2018، وقاد المنتخب إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا في يناير الماضي، لكن تلقى هزيمة بهدفين نظيفين أمام المنتخب الفلسطيني الشهر الماضي في افتتاح مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتولى أبراموف «57 عامًا» مسئولية تدريب أوزبكستان للمرة الثانية بعد قيادة المنتخب الأول إلى قبل نهائي بطولة كأس آسيا عام 2011 التي شهدت أفضل أداء للمنتخب الأوزبكي في البطولة القارية.



وأوقعت القرعة منتخب أوزبكستان في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية مع منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن والسعودية.