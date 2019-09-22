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محافظات

تحرير 29 محضرا في حملة تموينية ببني سويف

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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استعرض محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الإشارة إلى قيام اللجنة بحملة تموينية بإهناسيا تمكنت خلالها من تحرير 29 محضرًا، والتي شملت 13 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان الأسعار، و4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش وذبح خارج المجزر، و2 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، ومحضر للغش التجاري، وضبط 60 كجم لحوم تم ذبحها خارج المجزر، وضبط 20 كيلو من الحلويات، والتحفظ على ختم لحوم "مزور".

وأصدر محافظ بني سويف في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة حماية المستهلك تضم الرقابة التموينية، حماية المستهلك مباحث التموين الصحة والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظرا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

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