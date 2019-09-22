الصين تعزز علاقتها مع آسيان فى مجال الطاقة الكهربائية

عُقد منتدى بشأن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في مدينة ناننينج حاضرة منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين، وفقًا لما ذكرته الجهة المنظمة.



واجتمع أكثر من 160 خبيرًا من الصين، وأعضاء آسيان، لمناقشة موضوعات تشمل الاستثمار وتبادل التكنولوجيا وترابط البنية التحتية.



وأكملت شركات الطاقة الكهربائية الصينية الرئيسية استثمار 1.8 مليار دولار أمريكي في 11 مشروعًا في دول آسيان، ووقّعت على عقود بقيمة 9.91 مليار دولار أمريكي في 2018، وفقًا لما ذكره مجلس الكهرباء الصيني.



وقال يوي تشونج ده، الأمين العام للمجلس، إن التعاون بين شركات الطاقة الكهربائية لدى الصين وآسيان يشمل الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، وغيرها من المجالات، وقد عزز التنمية الاقتصادية المحلية وحقق تقدمًا مربحًا.



وبدوره، لفت يونجيوث هورثونج، المسؤول بوزارة الطاقة التايلاندية، إلى أن الصين لديها تجارب غنية وتكنولوجيا متقدمة وقدرات قوية للتصميم والتصنيع في مجال الطاقة الكهربائية، وكلها ذات أهمية كبيرة لدول آسيان.