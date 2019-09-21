تسجيل مسرب لإخوانى يعترف بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة
السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلًا صوتيًا مسربًا للإخواني أحمد مصطفى، يعترف خلاله بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.
وقال الإخواني في التسجيل الذي عرض في برنامج "الحكاية":"كل واحد يروح في مكان، ولو حصل أي حراك أو تجمع يتم تصوير الفيديو وإرساله؛ لأن لسة الناس بتنزل صور قديمة وفيديوهات قديمة، معندناش فكرة كاملة عن الحراك".
وقال الإخواني في التسجيل الذي عرض في برنامج "الحكاية":"كل واحد يروح في مكان، ولو حصل أي حراك أو تجمع يتم تصوير الفيديو وإرساله؛ لأن لسة الناس بتنزل صور قديمة وفيديوهات قديمة، معندناش فكرة كاملة عن الحراك".