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رياضة

هاميلتون يتفوق على فرستابن في تجارب سباق سنغافورة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أسرع زمن للفة في التجارب الحرة بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، بينما تعرض الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق لحادث تصادم.
وتفوق هاميلتون مساء على الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الذي تصدر التجارب الصباحية، وقطع السائق البريطاني الحلبة في دقيقة واحدة و38.773 ثانية، بينما تأخر فرستابن (21 عاما) بفارق0.186 ثانية.
واحتل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري وبطل العالم أربع مرات، والذي يسعى في سنغافورة لتحقيق أول انتصار له منذ أكثر من عام، المركز الثالث.
وقال هاميلتون "كان يوما جيدا رغم حرارة الطقس".
"حدث ارتباك لأن أرضية الحلبة غير مستوية كما أن اللفة طويلة جدا مع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة".
وأضاف "شعرت بتحسن كبير في السيارة اليوم عما كنت أشعر به منذ فترة، أتمنى أن يستمر الحال هكذا حتى موعد السباق بعد غد الأحد".
وفاز هاميلتون، الذي يتفوق على بوتاس بفارق 63 نقطة في الترتيب العام مع تبقي سبعة سباقات، أربع مرات أيضا في سباق سنغافورة منها آخر سباقين ويأمل في تحقيق انتصاره الخامس في إنجاز لا سابق له.
وتشير نتائج التجارب، اليوم الجمعة، إلى أن هاميلتون سيواجه تحديا من فرستابن، الذي فاز بسباقين هذا العام رغم صعوبة التفوق على السائق البريطاني.
وقال كريستيان هورنر، رئيس رد بول "أعتقد أن مرسيدس هو المرشح للفوز، لكننا نملك سيارة قادرة على المنافسة ونأمل أن نظهر ذلك".
وتعرض بوتاس لحادث صباحا حين فقد السيطرة على سيارة مرسيدس في المنعطف 19 واصطدم بالحواجز، مما أدى إلى توقف التجارب لوقت قصير، لكنه خاض الفترة المسائية دون مشاكل تحت الأضواء الكاشفة واحتل المركز الرابع في الفترتين.
وقال إن السيارة كانت تفتقر إلى السرعة في الفترة الثانية مرجحا أن يكون هذا بسبب الحادث الصباحي، وقال "نحتاج لمراجعة الأمور، شعرت وكأنني لا أستطيع أن أزيد من السرعة، لكنني تأخرت بفارق ثانية واحدة فقط".
وحقق ألكسندر ألبون، في ثالث سباق له مع رد بول بعد الانتقال من تورو روسو، المركز الخامس في الفترة المسائية كما فعل صباحا، رغم خروجه عن المسار وارتطامه بالحواجز.
وكان شارل لوكلير، الفائز مع فيراري في سبا ومونزا، في المركز السادس مساء وقضى معظم حصة التجارب الصباحية في المرآب بسبب مشاكل بصندوق التروس.
واحتل الإسباني كارلو ساينز سائق مكلارين المركز السابع متقدما على نيكو هولكنبرج سائق رينو، بينما حل لاندو نوريس زميله في الفريق تاسعا وأكمل الفرنسي بيير جاسلي سائق تورو روسو المراكز العشرةالأولى.
وظهرت شكاوى عديدة بسبب توقف السائقين في لفتهم السريعة خلف سيارات أبطأ في مسارات الحلبة الضيقة التي يصعب فيها التجاوز.
وحدثت أيضا اتصالات مكثفة مع سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت تحديدا بعد أن ضغط بشدة على كيفن ماجنوسن سائق هاس ليرتطم بالجدار في حادث لفت أنظار المشرفين على السباق.
وفي وقت لاحق شوهد بيريز، الذي كان يتلقى علاجا من آلام في المعدة، يناقش الأمر مع ماجنوسن.

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