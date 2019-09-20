قبل مواجهة السوبر.. محمد جابر يدعم الأهلي في مواجهة الزمالك

لم يتخلَّ اللاعب ميدو جابر، نجم مصر المقاصة، ولاعب الأهلي السابق، عن دعم الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من بدء انطلاق قمة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس في النسخة الماضية.



ونشر جابر صورة للاعبي الأهلي عبر صفحته الشخصية على موقع انستجرام.



ويواجه الأهلي نظيره الدائم الزمالك في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب في الإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.



ومن المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من: "محمد عواد في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي، وشيكابالا أو محمد أو ناجم ويوسف أوباما في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم".