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شاهد.. رسالة منة فضالي لصنّاع "قيد عائلي"

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:32 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة لصنّاع مسلسل "قيد عائلي" الذي يعرض حاليًا على فضائية "dmc"، قائلة: "حبيت اشكر أولا أستاذي اللي اتشرفت بالعمل معاه وكسبت صديق وأخ محترم بجد وكنت في قمة الاستمتاع بالشغل معاه تامر حمزه محترم خلوف إنسان بجد".

وتابعت "فضالي" عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "ثانيًا شركة فنون مصر مستر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز على أحلى دور وأجمل مسلسل بجد، قيد عائلي نقله تانيه في حياتي شكرا، والكتابة المبدعة الرائعة محمد رجاء ومشيل نبيل ودور كامله اللي بشكركم عليه، وأخيرا زملائي كلهم كنتم مبدعين بجد وكان ليا الشرف اني وسطكم مبروك قيد عائلي مبروك علينا كلنا النجاح".

"قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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