محمد الخياط: الطاقة الكهربائية في مصر متوفرة بكثرة "فيديو"

أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة الكهربائية في مصر أصبحت متوفرة بكثرة وبشكل يلبي احتياجات المواطنين، موضحًا أن هناك تنوعًا في مزيج الطاقة في مصر.



وأضاف "الخياط"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تحرص وتعمل على الربط الإقليمي مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن تبادل الطاقة بين الدول وبعضها يكون بعد وقت الذروة في مصر، ولا يكون هناك أي تأثير على البلدين.



وأوضح "الخياط"، أنه بعد رفع الدعم عن أسعار الكهرباء ستكون أسعار الطاقة محددة وفقًا لأسعار السوق، ما سيساعد القطاع الخاص على المنافسة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص ينفذ نحو 32 مشروع في مجال الطاقة.