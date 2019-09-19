رسميًا.. علي بن فليس يرشح نفسه لرئاسة الجزائر

أعلن علي بن فليس السياسي الجزائري البارز، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة التي ستجري نهاية العام الجاري.



وأوضح بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في بيان رسمي "بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم 12 ديسمبر 2019؛ وجهتُ، في هذا اليوم، رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أُعلمه، من خلالها، بنيتي في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية".



وأضاف: "أنا أقوم بهذا الإجراء المتعلق بسحب مطبوعات الاكتتاب الفردية، يجدر بي التوضيح بأن موضوع المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيُفصل فيه خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للجنة المركزية".



ودعا رئيس الجمهورية الجزائري عبدالقادر بن صالح رسميا إلى عقد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

