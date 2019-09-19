حامد الشراب يحتفل بسبوع نجله.. صورة

احتفل الفنان حامد الشراب، نجم "مسرح مصر"، بسبوع نجله آدم، ونشر صورة من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلق حامد الشراب، على الصورة قائلًا: "أهلًا آدم"، وتلقى العديد من تعليقات متابعيه الذين هنأؤه على مولوده الجديد.



وكان حامد الشراب، قد احتفل بزفافه على عروس من خارج الوسط الفني في 2 سبتمبر الماضي في حفل حضره نجوم مسرح مصر كاملين، وعدد من المقربين.



نجم مسرح مصر، كان قد أطلق أغنية خاصة بزفافه عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب" تحمل اسم "سنين"، والأغنية من كلمات وائل حمزة، وألحان محمد شريف، وتوزيع مصطفى أنور، وميكس وهندسة صوتية محمود عزت.



