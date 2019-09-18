رئيس أتلتيكو يعلق على غرامة برشلونة بسبب جريزمان

علق إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، على التقارير الأخيرة حول العقوبة الموقعة على نادي برشلونة، بسبب صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان.



وكانت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، قد أشارت قبل أيام، إلى أن القاضي المُعين من قبل لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني، اقترح توقيع عقوبة قدرها 300 يورو على برشلونة، أو خوض مباراة في ملعبه "كامب نو" بدون جماهير، بسبب التفاوض مع اللاعب رغم أن عقده كان ساريًا مع أتلتيكو مدريد.



وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الشكوى ستأخذ مسارها الطبيعي، ومن الناحية القانونية فإن محامينا يعملون على هذا الأمر".



وأضاف أثناء ذهابه لتناول الوجبة الرسمية مع مسؤولي يوفنتوس الإيطالي، قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال: "لم أكن أعتقد أن الحديث عن غرامة بـ300 يورو أمر جاد، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم".