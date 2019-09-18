رونالدو كابوس يطارد أتلتيكو مدريد

يدخل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بمعنويات مرتفعة للغاية.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الدون البرتغالي يعتبر أكثر من هز شباك أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.



كما سجل رونالدو 18 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، خلال فترة تواجد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس.



وشهدت شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك، 11 زيارة من قبل الأسطورة البرتغالية.



وفي آخر مواجهات الفريقين الموسم الماضي، سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في الذهاب بهدفين دون رد.

