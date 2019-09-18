الاتحاد التركي يحيل النني لمجلس تأديب

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم، الدولي المصري ​محمد النني​ نجم وسط ​بيشكتاش​ التركي إلى لجنة التأديب، وذلك بعد طرده في أول مباراة خاضها بقميص فريقه أمام غازي عنتاب سبور.



وبحسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات في البطولة، تمت إحالة النني إلى المجلس التأديبي، لقيامه بسلوك "غير رياضي"، وفقًا لموقع "haberler" التركي.



وتعرض النني وأولارينواجو كايودي للطرد بسبب الاعتداء على بعضهما البعض، في الدقيقة 76.



وسيغيب المصري بعد الطرد عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور، في الجولتين الخامسة والسادسة للدوري التركي.