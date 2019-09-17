ملخص مباراة ليفربول اليوم ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

استطاع فريق نابولي الإيطالي، قنص الانتصار على نظيره الإنجليزي ليفربول في إطار مباريات الجولة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد، سجلها خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.



ونجح اللاعب درايز ميرتنز من تسجيل الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 82 من زمن المباراة، من ركلة الجزاء المحتسبة للفريق الإيطالي.



وبعد الهدف الأول لنابولي، كثف فريق ليفربول الإنجليزي جمهوده ومحاولاته حتي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لإدراك هدف التعادل ولتخفيف العبئ من عيله، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، حيث دعم نبولي نتيجته بهدف اخر لتصبح هدفين مقابل لا شئ.



